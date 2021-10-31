"Все приходит с опытом, я прогрессирую от игры к игре. Пытаюсь выходить, так же как и на тренировках, делать разницу на поле, отдавать голевые передачи, забивать мячи. В матче с Десной удалось отметиться результативной передачей и голом, эмоции остались исключительно положительные.

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Какие указания давал тренер, когда Десна отыгралась? Продолжать играть так же, как и договаривались до матча. Чувствовали, что доминируем и матч проходит под нашим контролем. Да, пропустили ненужный гол, но посчастливилось, что быстро вышли вперед. Не хочу сказать, что играли по результату, мы ведь действовали уверенно, Десна моментов не имела, мы постоянно находились на чужой половине поля. Думаю, после первого тайма могли забивать пять голов.

Убедительная победа даст уверенность в преддверии поединка с Реалом. После этой игры уже начинаем думать о Мадриде. Для нас важен каждый турнир: чемпионат, Кубок, Лига чемпионов – неважно. Следует уверенно выигрывать в любом матче, больше забивать и стараться не пропускать", – сказал Судаков в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Шахтер разгромил Десну (4:1) и продолжает преследовать Динамо в борьбе за первую строчку, набрав 32 очка.

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