У рамках 13-го туру Прем'єр-ліги донецький Шахтар впевнено здолав Десну з Чернігова (4:1). Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

"Гірники" взялися до справи зі старту зустрічі. Уже на 4-й хвилині Судаков влучив у стійку метрів із 10-ти, та за мить до того Тете (асистент) опинився в офсайді. За чотири оберти секундної стрілки останній таки долучився до гола.

Однак, головними дійовими особами стали інші. Тете з правого флангу кинув Додо в штрафний майданчик, а той від лінії поля прострілив на дальню стійку, де Манор Соломон ефектно зіграв в один дотик – 1:0.

Зупинятися після цього Шахтар і не збирався. Донеччани затиснули Десну на чужій половині й методично нагнітали небезпеку біля воріт Литовки. Ось Майкон пробив поруч зі стійкою. Згодом постріл Фернандо після нового прострілу Тете заблокував оборонець, а побачення з голкіпером сіверян після передачі Ісмаїлі нападник "гірників" не зміг завершити на власну користь.

Зрештою, слабка реалізація обернулася для Шахтаря проблемами. Юрченко пасом від власного штрафного кинув в атаку Безбородька, а Денис із центра поля виграв забіг у Бондаря з Марлоном і в два дотики пробив Трубіна – 1:1!

Проте, радість Десни була недовгою. Уже на 27-й хвилині Георгій Судаков отримав м'яч на підступах до карної зони сіверян і з півкола майстерно поклав сферу в дев'ятку.

До перерви "гірники" створили ще кілька нагод забити. Зокрема, ще один момент змарнував Фернандо – воротар витягнув його удар після вривання з лівого флангу. Натомість Майкон не зміг акцентовано пробити з кількох метрів після перспективного прострілу Тете.

За тим же сценарієм розпочався і другий тайм. Шахтар повністю контролював територію, а чернігівці, вочевидь, збиралися повторити трюк із голом Безбородька. Та знову розтринькати перевагу донеччани не мали права.

Як наслідок, долю двобою було фактично вирішено впродовж двох хвилин у середині тайму. Спершу Тете в традиційній манері змістився з флангу до центру й красиво закрутив у дальній кут – м'яч від стійки влетів у ворота.

І майже відразу Шахтар забив учетверте. Це невтомний Тете запресингував Картушова на фланзі й змусив того помилитися. Сфера відлетіла до Судакова, який зряче прострілив уздовж воріт, а з меж штрафного впевненим ударом забив самотній Фернандо.

До фінального свистка "гірники" могли зробити рахунок геть непристойним. Однак, Мудрик в одному з епізодів не зміг замкнути передачу Додо. Натомість Литовка блискучим сейвом врятував сіверян після постріла Матвієнка головою. Могла забивати й Десна після помилки Трубіна на виході – Маркос Антоніо виніс м'яч із лінії.

Зрештою, команди зупинилися на п'яти голах. Впевнена перемога (за рахунком) Шахтаря, однак, додала сумнівів перед матчем із Реалом у Лізі чемпіонів. За оголені сьогодні проблеми з реалізацією Королівський клуб битиме сильно. Та й гра оборони на чолі з Трубіним навіть у нечастих атаках Десни – суцільна тривога...

Після перемоги Шахтар має в активі 32 очки та звичні три пункти відставання від Динамо. Десна наразі залишається 9-ю (18 балів).