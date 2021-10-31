"Вітаю Безбородька за дуже гарний гол. Він втік від молодого Бондаря, який весь час озирався і сподівався на положення "поза грою".

"Сьогодні це його максимум": Рябоконь знайшов головну причину розгрому Десни Шахтарем

Гра була лише на одній половині. Мені не подобається, що Шахтар підходить до штрафного майданчика, нічого не виходить – і вони повертають м'яч у центральну зону. А що вони робитимуть із іншою командою? Тим не менш, вітаємо команди, тому що гарна гра вийшла", – сказав Сабо у програмі УПЛ ONLINE.

Нагадаємо, Шахтар впевнено розгромив Десну (4:1) і продовжує чемпіонські перегони з Динамо.

Шахтар розгромив Десну й продовжив гонитву за Динамо – хороший настрій перед Реалом псують огріхи в обороні