"Що Шахтар робитиме з іншою командою?": Сабо розкритикував гру "гірників" попри переконливу перемогу над Десною
Експерт каналів "Футбол" Йожеф Сабо має чимало запитань до тренерського штабу донеччан.
"Вітаю Безбородька за дуже гарний гол. Він втік від молодого Бондаря, який весь час озирався і сподівався на положення "поза грою".
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Гра була лише на одній половині. Мені не подобається, що Шахтар підходить до штрафного майданчика, нічого не виходить – і вони повертають м'яч у центральну зону. А що вони робитимуть із іншою командою? Тим не менш, вітаємо команди, тому що гарна гра вийшла", – сказав Сабо у програмі УПЛ ONLINE.
Нагадаємо, Шахтар впевнено розгромив Десну (4:1) і продовжує чемпіонські перегони з Динамо.
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