"Клаусула Судакова у 150 мільйонів? Можна написати і мільярд, то така справа... Я страшенно переживаю за цього хлопця. Знаю його дуже давно, слідкую за ним. Коли приїхали португальці в Шахтар, привезли різний шлак, то молоді гравці сиділи на лаві. Мова і про Мудрика, і про Судакова зокрема. Я ще тоді говорив, що є таланти, про них не можна забувати. На українських футболістах клуб може заробити набагато більше, аніж на іноземцях.

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Після того, як легіонери поїхали, Судаков та інші значно прогресували. Вони показували високий рівень футболу, особливо минулого року у Лізі чемпіонів. А цього сезону Судаков суттєво знизив до себе вимоги. Дуже суттєво. Гравець, який грає під № 10 в УПЛ, не віддав жодної результативної передачі. Мені здається, що клуб зараз робить дуже велику шкоду своєму гравцю, коли починає розкручувати його трансферну ціну. Постійно говорять, що його хтось хоче, полює. Немає поки жодного підтвердження того, що його хтось хоче.

За моєю інформацією, Ювентус пропонував 15 мільйонів. Трохи більше давав Наполі. Але мова взагалі не йде про ті суми, які називає Шахтар. Юному футболісту все це б'є по психіці. По матчах проти Марселя та інших поєдинках можу сказати, що Судаков особливо не виділявся. Не відігравав визначальну роль. Багато ще працювати треба. Сумніваюсь, що його продадуть за ту ціну, за яку хочуть продати.

Коли ти маєш партнера, в якого феноменальна швидкість, то головне знайти пас. Ти віддаєш в зону на Мудрика, а далі він вже всіх обігрує. Це набагато простіше. Зараз Судаков такого партнера не має, тому має вигадувати щось інше. На відміну від Георгія, Мудрик – справді великий талант. Судакову все треба досягати своєю роботою.

Я хочу, щоб Судакова продали просто за адекватні гроші та в нормальний клуб. Необов’язково якийсь із розряду топів. Георгій має адаптуватися та зростати. У нього талант є, але працювати ще треба багато. Йому взагалі б підійшла Ла Ліга. Судаков поки не настільки сильний в боротьбі, щоб їхати в Англію чи Німеччину. Можливо, що ще у Францію чи Італію міг би. Але саме Іспанія, як на мене, Георгію буде ближча з точки зору тактики", – сказав Циганик у коментарі Sport Express.

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