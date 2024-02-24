Судаков вразив французькі ЗМІ і отримав нового прихильника – кого в Шахтарі "призначили" винуватцем єврокубкового фіаско
15:40 - Читать на русском
Шахтар програв Марселю і завершив єврокубковий сезон 2023/24. На кого повішали всіх собак, а хто вийшов сухим з води.
завершено
74’ Ісмаїла Сарр
Георгій Судаков 12’
12’ Георгій Судаков
74’ Ісмаїла Сарр
Французька преса розхвалила Георгія Судакова навіть після не найкращої гри. Зірка Шахтаря відзначився з пенальті та отримав ще одного "залицяльника" для потенційного трансферу у Європу.
"Смажили шашлики, чи то щурів": динамівець замість антигероя Шахтаря, ще 20 млн для Судакова – Україна без єврокубків
Критики уникнули ще один українець і легіонер, який "замучив Марсель". Прізвища антигероїв очевидні через їхні грубі помилки. Про все детально дивіться у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.
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