Шахтар програв Марселю і завершив єврокубковий сезон 2023/24. На кого повішали всіх собак, а хто вийшов сухим з води.

Французька преса розхвалила Георгія Судакова навіть після не найкращої гри. Зірка Шахтаря відзначився з пенальті та отримав ще одного "залицяльника" для потенційного трансферу у Європу.

"Смажили шашлики, чи то щурів": динамівець замість антигероя Шахтаря, ще 20 млн для Судакова – Україна без єврокубків

Критики уникнули ще один українець і легіонер, який "замучив Марсель". Прізвища антигероїв очевидні через їхні грубі помилки. Про все детально дивіться у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.