"Зараз, мені здається, якщо буде хороший розвиток, то наступною зіркою буде Віктор Цуканов. У нього дуже велике розуміння футболу як для свого віку. Коли він потрапив у першу команду, то мене дуже сильно здивувало, що він не боїться.

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Умовно, коли я приходив в основу, то десь соромився комусь вставити чи обіграти. А він лізе, він обігрує, віддає, загострює, і це дуже велика якість в такому віці прийти в першу команду і вже так грати.

За розумом, я впевнений, що він зараз не програє жодному українському футболісту в УПЛ", – сказав Судаков в інтерв'ю YouTube-каналу Трендець.

Нагадаємо, у день свого 18-річчя, яке припало на період зимових зборів, Цуканов підписав професійний контракт з Шахтарем. У поточному сезоні провів за головну команду "гірників" 3 матчів. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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