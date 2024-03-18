"Сейчас, мне кажется, если будет хорошее развитие, то следующей звездой будет Виктор Цуканов. У него очень большое понимание футбола как для своего возраста. Когда он попал в первую команду, то меня очень сильно удивило, что он не боится.

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Условно, когда я приходил в основу, то где-то стеснялся кому-то вставить или обыграть. А он лезет, он обыгрывает, отдает, обостряет, и это очень большое качество в таком возрасте прийти в первую команду и уже так играть.

По уму, я уверен, что он сейчас не проигрывает ни одному украинскому футболисту в УПЛ", – сказал Судаков в интервью YouTube-каналу Трендец.

Напомним, в день своего 18-летия, которое пришлось на период зимних сборов, Цуканов подписал профессиональный контракт с Шахтером. В текущем сезоне провел за главную команду "горняков" 3 матчей. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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