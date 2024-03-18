"Мені, напевно, Азаров подобається. Також Криськів і Бондаренко, але про них і так всі говорять.

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Криськів починає грати опорного, 6-го номера, а потім переходить зліва в атаку. Настільки він універсальний футболіст.

Саня Зубков теж дуже якісний футболіст для мене. Напевно, один з найсильніших, з ким я грав. Саме в дриблінгу, розумінні футболу, просто він не завжди може забивати. Але він багато працює на команду.

Знову ж таки, це ніхто не помічає, але як він перебудовується, як він відбирає, добігає, в нього постійно є high speed – там більше 21 чи 25 кілометрів, коли ти розганяєшся. В нього там по 1000 метрів, це неймовірно, це дуже багато, і він постійно вибігає. Він дуже великий обсяг дає. І коли я іноді читаю коментарі, як на нього женуть, то думаю, що люди просто не розуміють цього", – сказав Судаков в інтерв'ю YouTube-каналу Трендець.

Нагадаємо, Шахтар після 21-го туру лідирує у турнірній таблиці УПЛ, маючи дві гри в запасі.

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