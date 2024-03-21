"Ювентус і Наполі хотіли підписати Судакова в січні? Це був би чудовий трансфер. Він дуже сильний атакувальний півзахисник. Він хороший в обох фазах – оборонній та атакувальній. Його роль? Зазвичай він починає зліва, щоб наносити удари по воротах справа. У нього хороша нога і хороші якості. У середині поля він робить різницю: багато бігає і неоціненний у грі на підборах.

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У Судакові я бачу якості Мхітаряна, нехай Генріх є більш атакувальним гравцем. Обидва гарно проявляють себе в атаці просторів. Судаков більше вступає в гру в центрі поля, хоча теж любить підключатися в атаку і завершувати її. Мхітарян сильніший у цьому компоненті, навіть незважаючи на те, що зараз він більше грає трохи у відтяжці. Однак Судаков може стати винятковим футболістом, як і Мхітарян", – цитує TuttoSport Луческу.

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