"Сікан – перш за все, відмінний гравець. У цього хлопця великий потенціал, який він уже частково продемонстрував, незважаючи на свій юний вік. Йому ще не виповнилося 23 років, а він уже займає важливе місце як у складі Шахтаря, так і збірної України. Ми ще довго будемо про нього чути. Я вважаю його класичним і сучасним центральним нападником одночасно. Класичний – тому що він перший нападник, який гарно проявляє себе у завершенні. Але водночас він сучасний у тому, як він рухається і вписується в ігровий малюнок разом зі своїми партнерами. Він центральний нападник, який знає, як грати на команду. Він часто повертається в півзахист, щоб допомогти своїм товаришам по команді в оборонній фазі. Не гребує чорновою роботою і корисний своїм півзахисникам під час атаки суперників.

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Ідеальна схема для Сікана – 4-3-3. Разом із Судаковим він грав в УПЛ за Маріуполь. Фарм-клуби дуже важливі в сучасному футболі, Ювентус і сам багато про це знає. Найсильнішою стороною Сікана є гра на другому поверсі. Він дуже розумний у тактичному розумінні гри. Незважаючи на свій високий зріст, він добре грає обома ногами.

Я порівняв би Сікана з Джеко. Але для того, щоб досягти рівня Едіна, йому доведеться важко працювати і набиратися досвіду. Однак характеристики ті самі. Боснієць не був топ-гравцем у 22-річному віці – форварди дорослішають повільно. Сікану потрібно мати постійну ігрову практику, щоб бути готовим до переходу в такий топ-клуб, як Ювентус. В Італії нападникам доводиться важко, адже захист грає дуже організовано. Але Сікан може стати форвардом високого рівня. Зараз він перебуває в проміжному етапі свого становлення, йому потрібно завершити процес дорослішання. Чемпіонат Європи може йому в цьому допомогти. Зараз він на правильному шляху", – цитує Луческу TuttoSport.

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