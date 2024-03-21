"Ювентус и Наполи хотели подписать Судакова в январе? Это был бы отличный трансфер. Он очень сильный атакующий полузащитник. Он хорош в обеих фазах – оборонительной и атакующей. Его роль? Обычно он начинает слева, чтобы наносить удары по воротам справа. У него хорошая нога и хорошие качества. В середине поля он делает разницу: много бегает и неоценим в игре на подборах.

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В Судакове я вижу качества Мхитаряна, пусть Генрих является более атакующим игроком. Оба хороши в атаке пространств. Судаков больше вступает в игру в центре поля, хотя тоже любит подключаться в атаку и завершать её. Мхитарян сильнее в этом компоненте, даже несмотря на то, что сейчас он больше играет немного в оттяжке. Однако Судаков может стать исключительным футболистом, как и Мхитарян", – цитирует TuttoSport Луческу.

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