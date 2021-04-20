Спортивний арбітражний суд 19 квітня ухвалив рішення у справі Динамо проти Сан-Паулу щодо трансферу Че Че, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Сан-Паулу запропонував свій варіант виплат щодо трансферу Че Че – Динамо досі не отримало і половини загальної суми

Представники Феміди відхилили апеляцію "триколірних", в якій клуб просив затвердити новий графік платежів та не застосовувати штрафні санкції. Відтепер бразильський клуб, окрім заборгованості, яка становить 2,65 млн євро, зобов'язаний сплатити киянам штраф. Сума додаткових виплат за прострочення платежу наразі становить близько 400 тис. євро.

У випадку, якщо Сан-Паулу не сплатить всю суму заборгованості протягом 45 днів, буде автоматично застосована санкція, що передбачає заборону реєструвати нових гравців (трансферний бан) як на міжнародному, так і на національному рівнях.

Нагадаємо, Че Че перейшов у Динамо влітку 2018-го, але не зумів закріпитися в Україні. У складі киян бразилець провів лише 16 матчів, а у 2019-му був проданий в Сан-Паулу за 5 млн євро.

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