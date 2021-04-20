Финансовые трудности бразильцев не убедили представителей Фемиды – теперь "трехцветные" вынуждены выплатить "бело-синим" штраф и рискуют получить трансферный бан.

Спортивный арбитражный суд 19 апреля принял решение по делу Динамо против Сан-Паулу по трансферу Че Че, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Представители Фемиды отклонили апелляцию "трехцветных", в которой клуб просил утвердить новый график платежей и не применять штрафные санкции. Теперь бразильский клуб, кроме задолженности, которая составляет 2,65 млн евро, обязан уплатить киевлянам штраф. Сумма дополнительных выплат за просрочку платежа сейчас составляет около 400 тыс. евро.

В случае, если Сан-Паулу не оплатит всю сумму задолженности в течение 45 дней, автоматически будет применена санкция, предусматривающая запрет регистрировать новых игроков (трансферный бан) как на международном, так и на национальном уровнях.

Напомним, Че Че перешел в Динамо летом 2018 года, но не сумел закрепиться в Украине. В составе киевлян бразилец провел лишь 16 матчей, а в 2019-м был продан в Сан-Паулу за 5 млн евро.

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