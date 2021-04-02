"Заборгованість перед Динамо пов'язана з придбанням Че Че. Сан-Паулу заплатив невелику комісію. Наш борг становить 22 млн реалів (близько 3,3 млн євро – прим.). Ми пропонуємо купівлю на виплат – гроші надходитимуть київському Динамо потроху кожного місяця. Ми повинні ремонтувати літак під час польоту", – зазначив Казарес у коментарі UOL.

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Нагадаємо, минулого літа ФІФА зобов'язала Сан-Паулу виплатити Динамо частину боргу та штрафні санкції за трансфер Че Че. Загальна сума складає близько 500 тисяч євро. Бразильський клуб буцімто збирався відстрочити виконання рішення та звернутися до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, однак, так і не наважився на такий крок. У випадку відхилення апеляції Сан-Паулу змушений був би заплатити киянам ще більше.

До слова, Че Че перейшов у Динамо влітку 2018-го, але не зумів закріпитися в Україні. У складі киян бразилець провів лише 16 матчів, а у 2019-му був проданий в Сан-Паулу за 5 млн євро.

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