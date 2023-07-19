З Раяна Гіггза було знято всі звинувачення в домашньому насильстві.

У вівторок, 18 липня, Королівський суд Манчестера зняв звинувачення з Гіггза у справі про домашнє насильство. Суддя Гіларі Менлі постановила, що легендарний у минулому вінгер Манчестер Юнайтед невинний за всіма пунктами обвинувачення. Про це інформує Manchester Evening News.

Легенді МЮ відмовили в номінуванні до зали слави АПЛ – він є рекордсменом за кількістю титулів

У квітні 2021 року Гіггзу висунули обвинувачення в нападі на двох жінок. Раяна звинувачували в нанесенні тілесних ушкоджень колишній дівчині Кейт і нападі на її молодшу сестру Емму. Валлієць заперечував усі звинувачення.

У серпні 2022 року відбувся суд у цій справі за участю присяжних, але вони не змогли ухвалити рішення. 31 липня мало розпочатися повторне слухання за цими ж звинуваченнями, однак тепер воно не відбудеться.

У червні 2022 року Гіггз через цей скандал був змушений піти з посади головного тренера збірної Уельсу.

Інтим із дружиною одноклубника і шок від легенди Манчестер Юнайтед: найвідоміші секс-скандали в історії футболу