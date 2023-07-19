С Райана Гиггза были сняты все обвинения в домашнем насилии.

Во вторник, 18 июля, Королевский суд Манчестера снял обвинения с Гиггза в деле о домашнем насилии. Судья Хилари Мэнли постановила, что легендарный в прошлом вингер Манчестер Юнайтед невиновен по всем пунктам обвинения. Об этом информирует Manchester Evening News.

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В апреле 2021 года Гиггзу было предъявлено обвинение в нападении на двух женщин. Райан обвинялся в нанесении телесных повреждений бывшей девушке Кейт и нападении на ее младшую сестру Эмму. Валлиец отрицал все обвинения.

В августе 2022 года состоялся суд по этому делу с участием присяжных, но они не смогли вынести решение. 31 июля должно было начаться повторное слушание по этим же обвинениям, однако теперь оно не состоится.

В июне 2022 года Гиггз из-за этого скандала был вынужден уйти с поста главного тренера сборной Уэльса.

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