Раян Ґіґґз не потрапить до Зали слави Прем'єр-ліги через майбутній судовий розгляд за звинуваченням у жорстокому поводженні з колишньою дівчиною.

Ґіґґз, який виграв Прем'єр-лігу рекордні 13 разів у складі Манчестер Юнайтед, знову став помітною відсутністю в останньому списку претендентів на входження в зал слави АПЛ. Про це інформує Yahoo Sport.

Інтим із дружиною одноклубника і шок від легенди Манчестер Юнайтед: найвідоміші секс-скандали в історії футболу

Повідомляється, що рішення виключити Раяна з номінантів пов'язане з другим розглядом у справі про напад валлійця на свою колишню дівчину. За підсумками першого судового процесу присяжні не змогли винести вердикт. Валлієць був заарештований 1 листопада 2020 року, і відтоді перебуває на волі під заставою.

Замість Ґіґґза до списку номінантів увійшли Гарі Невілл, Ріо Фердінанд, Майкл Каррік, Неманья Відіч, Енді Коул, Тоні Адамс, Джон Террі, Майкл Оуен, Сол Кемпбелл, Петр Чех, Ешлі Коул, Джермейн Дефо, Лес Фердінанд, Роббі Фаулер і Яя Туре.

Троє гравців із цього списку займуть своє місце в офіційному залі слави АПЛ – вони приєднаються до вже 16 обраних легенд. Вибирати легенд будуть уболівальники за допомогою голосування.

Зараз до зали слави АПЛ входять Девід Бекхем, Денніс Бергкамп, Ерік Кантона, Тьєррі Анрі, Рой Кін, Френк Лемпард, Стівен Джеррард, Стівен Джеррард, Алан Ширер, Серхіо Агуеро, Дідьє Дрогба, Венсан Компані, Вейн Руні, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Патрік Вієйра та Ян Райт.

Гіггз проміняв кар'єру і сім'ю на секс – легенда Манчестер Юнайтед не їде на Євро та ризикує сісти на 5 років