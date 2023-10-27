В пятницу, 27-го октября, апелляционный суд города Львова отклонил апелляцию адвокатов Андрея Павелко на решение Шевченковского суда о продлении меры пресечения, сообщает FootballHub.

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Как следствие, президент УАФ продолжит пребывание в СИЗО до 23 ноября. Напомним, Павелко проходит фигурантом по делу о хищении средств, которые УЕФА выделил на завод по изготовлению искусственных полей в Украине.

Также сегодня Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для Игоря Коломойского, информирует YouTube-канал ТСН. Судья Елена Мелешак удовлетворила ходатайство стороны обвинения о том, чтобы олигарх остался под стражей в СИЗО еще на 2 месяца.

К слову, ранее Коломойскому объявили три подозрения: первое – относительно мошенничества и отмывания имущества, второе – относительно завладения 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка и третье – относительно легализации средств, часть из которых перечислялась на ООО ФК Днепр.

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