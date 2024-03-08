Інтер Маямі зумів зрівняти рахунок на останніх хвилинах матчу 1/8 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ проти Нешвілла – героєм зустрічі став Луїс Суарес.

Кубок чемпіонів КОНКАКАФ, 1/8 фіналу, 1-й матч

Нешвілл – Інтер Маямі – 2:2

Голи: Шаффелберг, 4, 47 – Мессі, 52, Суарес, 90+5

Вже на 4-й хвилині Шаффелберг вивів Нешвілл вперед, скориставшись провалом захисту Інтера. Мессі міг зрівняти рахунок до перерви, але не перекинув воротаря. Не встиг другий тайм розпочатись, а Шаффелберг оформив дубль, цього разу класно пробивши у дальню дев'ятку.

Мессі та Кривцов втратили капітана – Інтер Маямі за копійки продав екс-гравця АПЛ прямому конкуренту

Через 5 хвилин Мессі відквитав один м'яч – Лео пробив точно в кут, а віддав йому під удар Суарес. Дієго Гомес, здавалось, зрівняв рахунок, але зробив це з офсайда. Аналогічно скасували гол Мура у ворота Інтера. Гра йшла до поразки клубу Бекхема, але Суарес на останніх секундах замкнув навіс Бускетса. Щодо Кривцова, то українець провів на полі усю гру.

Доля протистояння визначиться у матчі-відповіді – Інтер Маямі прийме Нешвілл у себе вдома 14 березня.

Кривцов долучився до феєричного розгрому Орландо Сіті в чемпіонаті МЛС – Мессі забив 2 голи, Суарес оформив 2+2