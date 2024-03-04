Флоридський клуб офіційно оголосив про перехід захисника ДеАндре Єдліна у Цинциннаті за 172 799 доларів компенсації.

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Правий захисник довго виступав у Європі (Тоттенхем, Ньюкасл, Сандерленд, Галатасарай), але 2 роки тому повернувся на батьківщину. Єдлін відіграв у футболці Інтера Маямі 82 матчі, відзначився 9 асистами та дослужився до звання капітана.

"Чаплі" не побоялися відпускати важливого гравця до прямого конкурента за Східною конференцією МЛС. Інтеру необхідно скорочувати зарплатний фонд, який непомірно роздувся після підписання Мессі та інших зірок. Продаж Єдліна надав понад мільйон доларів для маневру – 170 тисяч компенсації+870 тисяч, які заробляв колишній капітан.

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