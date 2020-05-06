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Суарес відчутно погладшав – форвард Барселони перевершив Азара та порвав соцмережі

6 травня 23:30 1269 Читать на русском
Суарес відчутно погладшав – форвард Барселони перевершив Азара та порвав соцмережі
Луїс Суарес / фото із соцмереж

Не усім футболістам легко підтримувати форму на карантині. Луїс Суарес, на відміну від Едена Азара, помітно додав у вазі.

Нещодавно півзахисник Реала зізнався, що намагається утримуватися від вживання випічки під час карантину. Здається, бельгійцю це допомагає – принаймні, його зовнішній вигляд нагадує професіонального спортсмена. А от у нападника Барселони Луїса Суареса проблема – помітно, що він набрав кілька кілограмів. У соцмережах вже жартують з форми Суареса.

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Варто відзначити, що обидва футболісти вже давно перебувають без футболу та інтенсивних навантажень. Адже ще до запровадження карантину перебували у лазаретах своїх команд через травми.

До слова, сезон 2019/20 у Прімері перервали в середині березня. Рестарт першості орієнтовно відбудеться на початку червня. Наразі турнірну таблицю очолює Барселона, яка випереджає Реал на три очки.

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Барселона Барселона Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид футбольні курйози Еден Азар Еден Азар Луїс Суарес Луїс Суарес
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