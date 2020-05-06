Суарес ощутимо поправился – форвард Барселоны превзошел Азара и порвал соцсети

Не всем футболистам легко поддерживать форму на карантине. Луис Суарес, в отличие от Эдена Азара, заметно прибавил в весе.

Недавно полузащитник Реала признался, что старается воздерживаться от употребления выпечки во время карантина. Кажется, бельгийцу это помогает – по крайней мере, его внешний вид напоминает профессионального спортсмена. А вот у нападающего Барселоны Луиса Суареса проблема – заметно, что он набрал несколько килограммов. В соцсетях уже шутят над формой Суареса.

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Стоит отметить, что оба футболиста уже давно находятся без футбола и интенсивных нагрузок. Ведь еще до введения карантина находились в лазаретах своих команд из-за травм.

К слову, сезон 2019/20 в Примере прервали в середине марта. Рестарт первенства ориентировочно состоится в начале июня. Сейчас турнирную таблицу возглавляет Барселона, которая опережает Реал на три очка.

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