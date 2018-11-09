Суарес став найкращим гравцем Ла Ліги в жовтні

Нападник Барселони Луїс Суарес здобув нагороду найкращому гравцю чемпіонату Іспанії за підсумками жовтня.

Ла Ліга відзначила блискучу гру форварда каталонців минулого місяця. Він забив 4 зі своїх 9 голів у Прімері в жовтні. Зокрема, уругваєць став головним героєм Ель Класіко, оформивши хет-трик у ворота Реала.

Суарес: Це нормально, що Барселона шукає нового форварда, адже мені вже 31 рік

Відзначається, що Суарес відіграв ключову роль у поверненні Барселони на вершину турнірної таблиці чемпіонату Іспанії.

Як Суарес хет-триком знищив Реал в Ель Класіко, ставши найкращим гравцем 10-го туру Ла Ліги