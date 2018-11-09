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Суарес стал лучшим игроком Ла Лиги в октябре

15:36 13 Читати українською
Суарес стал лучшим игроком Ла Лиги в октябре
Луис Суарес / фото из соцсетей

Нападающий Барселоны Луис Суарес получил награду лучшему игроку чемпионата Испании по итогам октября.

Ла Лига отметила блестящую игру форварда каталонцев в прошлом месяце. Он забил 4 из своих 9 голов в Примере в октябре. В частности, уругваец стал главным героем Эль Классико, оформив хет-трик в ворота Реала.

Суарес: Это нормально, что Барселона ищет нового форварда, ведь мне уже 31 год

Отмечается, что Суарес сыграл ключевую роль в возвращении Барселоны на вершину турнирной таблицы чемпионата Испании.

Как Суарес хет-триком уничтожил Реал в Эль Класико, став лучшим игроком 10-го тура Ла Лиги

Теги
Испания Луис Суарес Луис Суарес Барселона Барселона Ла Лига
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