Суарес стал лучшим игроком Ла Лиги в октябре

Нападающий Барселоны Луис Суарес получил награду лучшему игроку чемпионата Испании по итогам октября.

Ла Лига отметила блестящую игру форварда каталонцев в прошлом месяце. Он забил 4 из своих 9 голов в Примере в октябре. В частности, уругваец стал главным героем Эль Классико, оформив хет-трик в ворота Реала.

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Отмечается, что Суарес сыграл ключевую роль в возвращении Барселоны на вершину турнирной таблицы чемпионата Испании.

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