Суарес: Це нормально, що Барселона шукає нового форварда, адже мені вже 31 рік

Нападник Барселони Луїс Суарес не бачить нічого дивного в тому, що йому можуть шукати заміну.

"Вважаю нормальним те, що клуб може шукати мені заміну. Барселоні потрібен ще один нападник адже мені вже 31 рік. "Блаугранас" повинні думати про майбутнє.

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Після матчу за Суперкубок мені говорили, що я товстий і втратив ігрову форму. Але я розпочав тренуватись у вівторок, а вже у суботу грав проти Реала. Звичайно, що гравець буде повільний після місячної відпустки. Зараз я поступово набираю необхідні кондиції", – цитує Суарсеса Mundo Deportivo.

Зазначимо, що Суарес зробив хет-трик у матчі проти Реала та значно пришвидшив відхід з тренерської лави "вершкових" Хулена Лопетегі. За 5 сезонів у Каталонії Луїс 118 разів забивав у "синьо-гранатовій" футболці.

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