toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
КУБОК УКРАЇНИ АНДРІЙ ЛУНІН ШАХТАР - ДИНАМО

Як Суарес хет-триком знищив Реал в Ель Класіко, ставши найкращим гравцем 10-го туру Ла Ліги

30 жовтня 18:56 1403 Читать на русском
Як Суарес хет-триком знищив Реал в Ель Класіко, ставши найкращим гравцем 10-го туру Ла Ліги
Луїс Суарес / фото: ФК Барселона

Нападник каталонської Барселони Луїс Суарес став найкращим гравцем 10-го туру чемпіонату Іспанії. Дивіться відео дій уругвайця у матчі з Реалом.

Суарес став ключовим гравцем Ель Класіко, яке відбулося в неділю, 28 жовтня. Форвард Барселони забив три голи у ворота Реала.

Барселона 7-м приниженням запускає хаос у Реалі, Роналду з космосу та агресія проти Неймара – топ-моменти вікенду

На рахунку уругвайця вже 9 м'ячів в матчах з мадридцями. За 5 сезонів у Каталонії Луїс 118 разів забивав у "синьо-гранатовій" футболці.

Іспанія10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Головне Іспанія Відеоновини Барселона - Реал Мадрид Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
16
хв
Минай
14:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук