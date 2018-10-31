Як Суарес хет-триком знищив Реал в Ель Класіко, ставши найкращим гравцем 10-го туру Ла Ліги

Нападник каталонської Барселони Луїс Суарес став найкращим гравцем 10-го туру чемпіонату Іспанії. Дивіться відео дій уругвайця у матчі з Реалом.

Суарес став ключовим гравцем Ель Класіко, яке відбулося в неділю, 28 жовтня. Форвард Барселони забив три голи у ворота Реала.

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На рахунку уругвайця вже 9 м'ячів в матчах з мадридцями. За 5 сезонів у Каталонії Луїс 118 разів забивав у "синьо-гранатовій" футболці.