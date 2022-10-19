Завдяки перемозі (2:1) над Серріто Насьйональ став чемпіоном уругвайської Клаусури за тур до фінішу. Поєдинок останнього туру проти Данубіо вже нічого не змінить – Луїс Суарес і компанія відсвяткували здобуття трофею.

Луїс Суарес у новій реальності: зірковий форвард зіграв на жахливому стадіоні з обдертими стінами – вірусні кадри

Зірковий уругваєць зіграв за рідний клуб 12 матчів у чемпіонаті після повернення з Європи. В активі Луїса Суареса 5 голів і 3 асисти. Раніше стало відомо, що 35-річний нападник покине Насьйональ перед початком чемпіонату світу-2022. Після завершення Мундіалю в Катарі Суарес продовжить кар'єру в іншому клубі – очікуєттся, що ветеран опиниться в МЛС.

Це другий чемпіонський титул Луїса з Насьйоналем. Після першого у 2006-му форвард поїхав у Європу, підписавши контракт із Гронінгеном. Далі були Аякс, Ліверпуль, Барселона і Атлетіко.