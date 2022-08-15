Екс-нападник Аякса, Ліверпуля, Барселони та Атлетіко змушений грати в нових для себе умовах, які значно відрізняються від стадіонів топ-рівня.

Команда зіркового уругвайця здолала Ліверпуль Монтевідео (1:0) в третьому турі чемпіонату. Луїс Суарес вийшов у старті та відіграв весь матч, а єдиний гол Насьйональ забив на 56-й хвилині.

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Але найцікавішим у цьому поєдинку був навіть не сам футбол. Мережею ширяться кадри прибуття Луїса Суареса на домашню арену уругвайського Ліверпуля, яка суттєво поступається стадіону одойменного англійського клубу. Ймовірно, на таких стадіонах знаменитий форвард грав ще на початку своєї кар'єри.

Ще в минулому сезоні 35-річний уругваєць відвідував розкішні роздягальні Камп Ноу, Ванда Метрополітано та інших знаменитих арен світу, а в неділю змушений був переодягатися в приміщенні, яке більше нагадує вокзал десь у провінції, але не роздягальню футбольного клубу елітного дивізіону.

Лавка замість комфортних стільців, обдерті стіни, металева стеля і жахливий туалет – від таких спартанських умов Луїс Суарес точно відвик за роки успішної кар'єри в Європі та мільйонних заробітків.

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