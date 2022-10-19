Благодаря победе (2:1) над Серрито Насьональ стал чемпионом уругвайской Клаусуры за тур до финиша. Поединок последнего тура против Данубио уже ничего не изменит – Луис Суарес и компания отпраздновали завоевание трофея.

Луис Суарес в новой реальности: звездный форвард сыграл на ужасном стадионе с ободранными стенами – вирусные кадры

Звездный уругваец сыграл за родной клуб 12 матчей в чемпионате после возвращения из Европы. В активе Луиса Суареса 5 голов и 3 ассиста. Ранее стало известно, что 35-летний нападающий покинет Насьональ перед началом чемпионата мира-2022. После завершения Мундиаля в Катаре Суарес продолжит карьеру в другом клубе – ожидается, что ветеран окажется в МЛС.

Это второй чемпионский титул Луиса с Насьоналем. После первого в 2006 году форвард уехал в Европу, подписав контракт с Гронингеном. Далее были Аякс, Ливерпуль, Барселона и Атлетико.