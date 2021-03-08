Гравці обмінялись репліками у перерві поєдинку між Атлетіко та Реалом, що ледь не призвело до бійки на футбольному полі, повідомляє Movistar. Польське видання Meczyki розшифрувало розмову між гравцями Атлетіко та Реала.

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Суарес: Ви ще будете скаржитись після того, що було в минулому чемпіонаті?

Васкес: Ви не виграєте чемпіонат. Послухай мене, або ми самі його програємо, або ви не виграєте.

Після цього у розмову втрутився захисник Атлетіко Ермосо: "Ми схаваємо вас, ми схаваємо вас".

У завершенні діалогу Суарес щось сказав на вухо Васкесу, чим викликав лють у гравця Реала – Варан вчасно підійшов та відтягнув свого партнера подалі від уругвайського провокатора.

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