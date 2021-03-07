Атлетіко приймав мадридський Реал у 26 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Атлетіко – Реал Мадрид.

Мадридське дербі не визначило найсильнішу команду столиці Іспанії на даний момент.

"У Барселоні сказали, що я занадто старий": Суарес не пробачив каталонцям зневажливе "вигнання"

Рахунок у матчі відкрив форвард господарів Луїс Суарес, реалізувавши вихід один на один. Намагання підопічних Зідана вирівняти становище увінчалось успіхом лише незадовго до фінального свистка. Традиційно, врятував "вершкових" Бензема.

Попри нічию Атлетіко залишився лідером Ла Ліги, Сімеоне і Ко випереджає Барсу на три очки і ще має матч у запасі. Реал залишився третім.

Атлетіко втратив перемогу над Реалом – Бензема намалював шедевр, а Барса потирає руки