Игроки обменялись репликами в перерыве поединка между Атлетико и Реалом, что едва не привело к драке на футбольном поле, сообщает Movistar. Польское издание Meczyki расшифровало разговор между игроками Атлетико и Реал.

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Суарес: Вы еще будете жаловаться после того, что было в прошлом чемпионате?

Васкес: Вы не выиграете чемпионат. Послушай меня, или мы сами его проиграем, или вы не выиграете.

После этого в разговор вмешался защитник Атлетико Эрмосо: "Мы схаваем вас, мы схаваем вас".

В завершении диалога Суарес что-то сказал на ухо Васкесу, чем вызвал ярость у игрока Реала – Варан вовремя подошел и оттащил своего партнера подальше от уругвайского провокатора.

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