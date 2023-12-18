Колишній нападник Барселони Луїс Суарес зізнався, що вони з Мессі вмовляли Неймара не йти з Барселони.

"Ми, тріо Мессі Суарес Неймар, були дуже хорошими друзями. Ми розуміли, що якщо займатимемось своєю справою на полі, то приведемо Барселону до величі. Якщо один із нас грав погано, двоє інших могли взяти гру на себе. Це був приголомшливий зв'язок.

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Ми сказали Неймару, що перехід до ПСЖ був помилкою. Якщо Неймар хотів стати найкращим, йому потрібно було залишатися поряд із Лео.

Але він ухвалив рішення, і через це в команді залишилася порожнеча", – сказав Суарес в інтерв'ю Goal.

Нагадаємо, Неймар перейшов до ПСЖ влітку 2017 року. Суарес нині виступає за Греміо, а Мессі став одноклубником Сергія Кривцова в Інтер Маямі.

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