Бывший нападающий Барселоны Луис Суарес признался, что они с Месси уговаривали Неймара не уходить из Барселоны.

"Мы, трио Месси-Суарес-Неймар, были очень хорошими друзьями. Мы понимали, что если будет заниматься своим делом на поле, то приведем Барселону к величию. Если один из нас играл плохо, двое других могли взять игру на себя. Это был потрясающая связь.

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Мы сказали Неймару, что переход в ПСЖ был ошибкой. Если Неймар хотел стать лучшим, ему нужно оставаться рядом с Лео.

Но он принял решение, и поэтому в команде осталась пустота", – сказал Суарес в интервью Goal.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года. Суарес ныне выступает за Гремио, а Месси стал одноклубником Сергея Кривцова в Интер Майами.