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Суарес присвятив свій гол доньці Луїса Енріке – дівчинка померла від страшної хвороби

11:11 453 Читать на русском
Суарес присвятив свій гол доньці Луїса Енріке – дівчинка померла від страшної хвороби
Луїс Суарес / Твіттер Барселони

Нападник Барселони не залишився байдужим до трагедії в сім'ї колишнього тренера команди.

2’ Ансу Фаті
7’ Френкі де Йонг
53’ Жерар Піке
61’ Луїс Суарес
82’ Луїс Суарес
 
Кевін Гамейро 29’
Максиміліано Гомес 90+2’
2’ Ансу Фаті
7’ Френкі де Йонг
29’ Кевін Гамейро
53’ Жерар Піке
61’ Луїс Суарес
82’ Луїс Суарес
90+2’ Максиміліано Гомес

Луїс Суарес після своїх голів у ворота Валенсії віддав шану світлій пам'яті доньки Луїса Енріке, яка померла після п'яти місяців боротьби з раком кісток.

Луїс Енріке повідомив про смерть 9-річної доньки

Уругваєць схрестив пальці, утворивши першу букву імені дівчинки (X – Xana). Згодом стало відомо, що Суарес особисто знав 9-річну доньку Енріке, оскільки Хана вчилася в одній школі з його власною донькою.

Нагадаємо, Луїс Енріке очолював Барселону з 2014 по 2017 роки. Саме він приніс каталонському гранду наразі останню перемогу в Лізі чемпіонів.

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Теги
Іспанія Барселона - Валенсія Барселона Барселона Луїс Енріке Луїс Енріке Луїс Суарес Луїс Суарес
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