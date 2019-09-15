Суарес присвятив свій гол доньці Луїса Енріке – дівчинка померла від страшної хвороби

Нападник Барселони не залишився байдужим до трагедії в сім'ї колишнього тренера команди.

Луїс Суарес після своїх голів у ворота Валенсії віддав шану світлій пам'яті доньки Луїса Енріке, яка померла після п'яти місяців боротьби з раком кісток.

Луїс Енріке повідомив про смерть 9-річної доньки

Уругваєць схрестив пальці, утворивши першу букву імені дівчинки (X – Xana). Згодом стало відомо, що Суарес особисто знав 9-річну доньку Енріке, оскільки Хана вчилася в одній школі з його власною донькою.

Нагадаємо, Луїс Енріке очолював Барселону з 2014 по 2017 роки. Саме він приніс каталонському гранду наразі останню перемогу в Лізі чемпіонів.

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