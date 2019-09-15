Суарес посвятил свой гол дочери Луиса Энрике – девочка умерла от страшной болезни

Нападающий Барселоны не остался равнодушным к трагедии в семье бывшего тренера команды.

Луис Суарес после своих голов в ворота Валенсии почтил светлую память дочери Луиса Энрике, которая умерла после пяти месяцев борьбы с раком костей.

Луис Энрике сообщил о смерти 9-летней дочери

Уругваец скрестил пальцы, образовав первую букву имени девочки (X – Xana). Впоследствии стало известно, что Суарес лично знал 9-летнюю дочь Энрике, поскольку Хана училась в одной школе с его собственной дочерью.

Напомним, Луис Энрике возглавлял Барселону с 2014 по 2017 годы. Именно он принес каталонскому гранду пока последнюю победу в Лиге чемпионов.

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