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Суарес посвятил свой гол дочери Луиса Энрике – девочка умерла от страшной болезни

11:11 66 Читати українською
Суарес посвятил свой гол дочери Луиса Энрике – девочка умерла от страшной болезни
Луис Суарес / Твиттер Барселоны

Нападающий Барселоны не остался равнодушным к трагедии в семье бывшего тренера команды.

2’ Ансу Фати
7’ Фрэнки де Йонг
53’ Жерар Пике
61’ Луис Суарес
82’ Луис Суарес
 
Кевин Гамейро 29’
Максимилиано Гомес 90+2’
2’ Ансу Фати
7’ Фрэнки де Йонг
29’ Кевин Гамейро
53’ Жерар Пике
61’ Луис Суарес
82’ Луис Суарес
90+2’ Максимилиано Гомес

Луис Суарес после своих голов в ворота Валенсии почтил светлую память дочери Луиса Энрике, которая умерла после пяти месяцев борьбы с раком костей.

Луис Энрике сообщил о смерти 9-летней дочери

Уругваец скрестил пальцы, образовав первую букву имени девочки (X – Xana). Впоследствии стало известно, что Суарес лично знал 9-летнюю дочь Энрике, поскольку Хана училась в одной школе с его собственной дочерью.

Напомним, Луис Энрике возглавлял Барселону с 2014 по 2017 годы. Именно он принес каталонскому гранду пока последнюю победу в Лиге чемпионов.

Барселона разгромила Валенсию: звёздный час Фати и де Йонга, триумфальное возвращение Суареса, дырявая защита каталонцев

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Теги
Барселона - Валенсия Барселона Барселона Испания Луис Энрике Луис Энрике Луис Суарес Луис Суарес
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