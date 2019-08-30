Луїс Енріке повідомив про смерть 9-річної доньки

У родині колишнього головного тренера збірної Іспанії Луїса Енріке сталася трагедія.
Іспанський фахівець сам повідомив про лихо, яке спіткало його сім'ю, опублікувавши відповідний допис у Твіттері.
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Доньку Енріке, якій було лише 9 років, звали Хана. Протягом 5-и місяців дівчинка боролася з остеосаркомою – раком кісток.
Нагадаємо, Енріке очолив збірну Іспанії в минулому році. Під його керівництвом національна команда встигла провести 7 матчів, в яких здобула п'ять перемог і зазнала двох поразок. У червні поточного року було оголошено, що наставник покине займану посаду через сімейні обставини.
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