Луїс Енріке повідомив про смерть 9-річної доньки

У родині колишнього головного тренера збірної Іспанії Луїса Енріке сталася трагедія.

Іспанський фахівець сам повідомив про лихо, яке спіткало його сім'ю, опублікувавши відповідний допис у Твіттері.

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Доньку Енріке, якій було лише 9 років, звали Хана. Протягом 5-и місяців дівчинка боролася з остеосаркомою – раком кісток.

Нагадаємо, Енріке очолив збірну Іспанії в минулому році. Під його керівництвом національна команда встигла провести 7 матчів, в яких здобула п'ять перемог і зазнала двох поразок. У червні поточного року було оголошено, що наставник покине займану посаду через сімейні обставини.

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