"Мені було б складно грати у Прем'єр-лізі за будь-яку команду, окрім Ліверпуля. У мене були і, я сподіваюся, до сих пір є такі добрі стосунки з уболівальниками клубу, що було б дивно виступати за когось іншого.

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Для мене чемпіонство з Ліверпулем було б особливим, але я радий, що їхнє очікування нарешті завершилося. Зараз вони виглядають як команда, яка ще багато років буде боротися за трофеї, навіть незважаючи на те, що минулий сезон склався не найкращим чином. Ліверпуль повернеться туди, де йому місце", – цитує Суареса The Sun.

Нагадаємо, Луїс захищав кольори Ліверпуля у 2011-2014 роках.

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