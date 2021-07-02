"Мне было бы сложно играть в Премьер-лиге за любую команду, кроме Ливерпуля. У меня были и, я надеюсь, до сих пор есть такие хорошие отношения с болельщиками клуба, было бы странно выступать за другую команду.

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Для меня чемпионство с Ливерпулем было бы особенным, но я рад, что их ожидания наконец завершились. Сейчас они выглядят как команда, которая еще много лет будет бороться за трофеи, даже несмотря на то, что прошлый сезон сложился не лучшим образом. Ливерпуль вернется туда, где ему место", – цитирует Суареса The Sun.

Напомним, Луис защищал цвета Ливерпуля в 2011-2014 годах.

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