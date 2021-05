Чемпіон: Атлетіко

Ліга чемпіонів: Атлетіко, Реал, Барса, Севілья, Вільяреал

Ліга Європи: Реал Сосьєдад, Бетіс

Виліт: Ейбар, Вальядолід, Уеска

Найкраща команда – Атлетіко

Атлетіко сповна скористався кризою двох іспанських грандів. Чемпіонство мадридців – закономірне. Вони продемонстрували кращу регулярність на довгій дистанції. Однак дебютна перемога філософії "чолізму" у 2014-му викликала значно більше емоцій, ніж зараз. По-перше, 7 років тому Сімеоне клав на лопатки Мессі та Кріша на піку, по-друге – прагматизм власника легендарних "кохонес" трохи приївся. Та й загальний рівень чемпіонату помітно впав: четверта найгірша результативність у XXI столітті (953 м’ячі), найнижча середня кількість голів за матч у топ-5 лігах (2.50).

Зідан офіційно покинув Реал

Висока щільність нагорі не повинна вводити в оману. Перемога Атлетіко – це передусім перемога менеджменту. "Індіанці" мали хороший проект, Реал з Барсою – ні. Останні зробили усе, аби на площі Нептуна відбулися масові гуляння. "Блаугранас" потонули в інституційній кризі, а "бланкос" підкосили травми (61 протягом сезону) та коротка лава. "Матрацники" найкраще пристосувалися до коронавірусного календаря, але втриматись на вершині буде непросто. Третя "реконкіста" Лапорти і новий проект Флорентіно – вже у процесі.

MVP – Маркос Льоренте

Фанатів Бензема, Мессі та Суареса просимо зберігати спокій. Ми обираємо найкориснішого (MVP), а не найкращого гравця ліги. Так, уругвайський бомбардир виконав справжній подвиг, наколотивши майже третину голів Атлетіко (21 з 67-ми), проте центральною фігурою команди Сімеоне був не він. Душа та серце "матраців" у сезоні 2020/21 – універсальний солдат Маркос Льоренте. 26-річний вихованець Реала, який розпочинав на позиції опорного півзахисника, засяяв новими барвами в атаці – 12 м’ячів, 11 асистів. Футбольний "дабл-дабл" на вагу золота.

Далі – про космос. Лео залишається футбольним монархом Іспанії, легко вигравши перегони найкращих снайперів. Трофей "Пічічі" йому дістається вп’яте поспіль (30 влучань). Той же Бензема тягнув знекровлених "бланкос" на власних плечах (23+9), та зусилля обох виявилися марними. Адже будь-який інший результат, крім чемпіонства, вважається провалом як для Барси, так і для Мадрида.

