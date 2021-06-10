Альба грубо упрекнул боссов Барселоны из-за потери Суареса
Ветеран Барселоны Жорди Альба до сих пор не понимает решения каталонцев отпустить Луиса Суареса в Атлетико.
"Суарес много дал Барселоне, а мы его почти подарили прямому конкуренту, Атлетико. И в итоге – они чемпионы.
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Мне это не понравилось. Где вы найдете еще такого форварда?
Сказано много всяких отвратительных вещей, которые не имеют подтверждения. Атмосфера с Суаресом была замечательной, он хорошо вписывался в нашу команду и демонстрировал хорошую результативность", – цитирует Альбу Cadena SER.
Напомним, прошлым летом Барса продала Суареса в Атлетико за символические 7 млн евро, после чего Луис помог "матрасникам" завоевать золотые медали Ла Лиги.
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