Новим клубом 35-річного форварда став Греміо, до якого приєднався на правах вільного агента. Суарес підписав контракт на два роки, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу. Відеоролик, який підготувала прес-служба, цілком можна сплутати з тизером до якогось серіалу.

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Зауважимо, що Греміо швидко оговтався від вильоту в з елітного дивізіону, за один сезон повернувшись до когорти найкращих. Керівництво клубу не має наміру знову спокушати долю, тому комплектує команду так, щоб про боротьбу за виживання не було й мови.

Щодо самого Суареса, то його останнім клубом був Насьйонал, за який він відіграв лише кілька місяців, готуючись до чемпіонату світу. Греміо стане 7 клубом в кар'єрі уругвайського нападника, який також виступав за Гронінген, Аякс, Ліверпуль, Барселону та Атлетіко.

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