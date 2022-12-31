Новым клубом 35-летнего форварда стал Гремио, к которому он присоединился на правах свободного агента. Суарес подписал контракт на два года, сообщает официальный сайт бразильского клуба. Видеоролик, который подготовила пресс-служба, вполне можно спутать с тизером к какому-то сериалу.

Роналду официально стал игроком Аль-Насра с рекордной зарплатой в футболе

Заметим, что Гремио быстро оправился от вылета из элитного дивизиона, за один сезон вернувшись в когорту лучших. Руководство клуба не намерено снова искушать судьбу, поэтому комплектует команду так, чтобы о борьбе за выживание не было и речи.

Что касается самого Суареса, то его последним клубом был Насьонал, за который он отыграл всего несколько месяцев, готовясь к чемпионату мира. Гремио станет 7 клубом в карьере уругвайского нападающего, также выступавшего за Гронинген, Аякс, Ливерпуль, Барселону и Атлетико.

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім