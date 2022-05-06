Форвард Атлетіко й збірної Уругваю Луїс Суарес прагне повернутись у клуб, де проводив свої чи не найкращі футбольні роки.

35-річний нападник хоче оформити повернення у Барселону, заявив Хосе Альварес в етері El Chiringuito TV. Суарес навіть готовий піти на зниження заробітної плати.

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Та керівництво "блаугранас" не надто поспішає його знову підписувати. Каталонці сказали Луїсу почекати, адже у них зараз інші пріоритети. Найімовірніше, йдеться про продовження будівництво нової команди на базі молоді.

Нагадаємо, Суарес провів у Барселоні 6 років, після чого у 2020-му його продали Атлетіко. Цього сезону за мадридців уругваєць відіграв 42 матчі, відзначившись тринадцятьма голами й трьома асистами.

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