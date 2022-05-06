Форвард Атлетико и сборной Уругвая Луис Суарес хочет вернуться в клуб, где проводил свои лучшие футбольные годы.

35-летний нападающий хочет оформить возвращение в Барселону, заявил Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV . Суарес даже готов пойти на понижение заработной платы.

Месси, Суарес, Альба и Бускетс могут оказаться в клубе Бекхэма – англичанин мечтает воспроизвести дремлющим Барселоны.

Но руководство "блаугранас" не слишком торопится его снова подписывать. Каталонцы сказали Луису подождать, ведь у них сейчас другие приоритеты. Скорее всего, речь идет о продолжении строительства новой команды на базе молодежи.

Напомним, Суарес провел в Барселоне 6 лет, после чего в 2020-м его продали Атлетико. В этом сезоне за мадридцев уругваец отыграл 42 матча, в которых отличился тринадцатью голами и тремя ассистами.

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