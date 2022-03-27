До списку одіозного англійця входять Мессі, Суарес, Альба і Бускетс, інформує Marca.

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Щоправда трансфери навряд відбудуться раніше літа 2023 року. Усі четверо хочуть продовжити виступи у Європі перед чемпіонатом світу. Крім того, через рік у Бекхема з'явиться шанс підписати легенд на правах вільного агента.

Нагадаємо, Мессі, Суарес, Альба і Бускетс були хребтом могутнього складу Барселони, який оформив требл у сезоні 2014/15. Зараз аргентинець виступає за ПСЖ, уругваєць за Атлетіко, а дует іспанських ветеранів досі залишається на Камп Ноу.

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