toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО ІНТЕР - ШАХТАР СЕВІЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Суарес може повернутись у свій колишній клуб

17:48 - Читать на русском
Суарес може повернутись у свій колишній клуб
Луїс Суарес / Фото The Mirror

Форвард Барси Луїс Суарес не залишиться без роботи у випадку від'їзду з Каталонії.

Аякс має намір підсилити атакувальну лінію нападником Барси Луїсом Суаресом, повідомляє журналіст Енсо Олівейра у Twitter.

Барселона має намір попрощатись із Суаресом

Боси амстердамського клубу готують пропозицію для каталонців. Чинний контракт 33-річного уругвайця з "блаугранас" розрахований до літа 2021-го. Варто відзначити, Луїс раніше захищав кольори Аякса у 2007-2011 роках.

У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Суарес провів 28 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 8-ма асистами.

Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза Барселоною

blog_ava
Лідер Севільї принизив Шахтар, коментуючи вихід у фінал Ліги Європи
11:09
20924
Теги
Барселона Барселона Іспанія Луїс Луїс Суарес Аякс Аякс Трансфери Трансфери Барселони
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
23
хв
Інтер
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?