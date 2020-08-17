Суарес може повернутись у свій колишній клуб

Іспанія — 19:15 450
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Барселона провела зустріч директорів – вирішилась доля Сетьєна та президентського крісла каталонців
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Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза БарселоноюMykhailo_Yukhymenko — 16:51 8064
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Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?Овертайм — 15:17 12723
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Манчестер Сіті не планує звільняти Гвардіолу попри провал в ЛЧ – агент тренера оцінив імовірність повернення в БарселонуУкраїна — 14:26 1147
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"Це мої діти, розумієте?": інтерв'ю Луческу про перевагу Шахтаря над Інтером, перспективи Пірло та виклики в ДинамоУкраїна — 14:00 7565