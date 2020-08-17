Суарес може повернутись у свій колишній клуб

Форвард Барси Луїс Суарес не залишиться без роботи у випадку від'їзду з Каталонії.

Аякс має намір підсилити атакувальну лінію нападником Барси Луїсом Суаресом, повідомляє журналіст Енсо Олівейра у Twitter.

Барселона має намір попрощатись із Суаресом

Боси амстердамського клубу готують пропозицію для каталонців. Чинний контракт 33-річного уругвайця з "блаугранас" розрахований до літа 2021-го. Варто відзначити, Луїс раніше захищав кольори Аякса у 2007-2011 роках.

У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Суарес провів 28 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 8-ма асистами.

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