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Барселона має намір попрощатись із Суаресом

16:08 - Читать на русском
Барселона має намір попрощатись із Суаресом
Луїс Суарес / Фото ФК Барселона

Ветеран Барси Луїс Суарес може змінити клуб під час трансферного вікна.

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

Барселона може припинити співпрацю з Луїсом Суаресом, щоб розвантажити зарплатні витрати, повідомляє Mundo Deportivo.

Суарес може продовжити кар'єру у Катарі

Після ганьби у чвертьфінальному матчі ЛЧ проти Баварії (2:8) керівництво "блаугранас" готове до перебудови команди, і 33-річний уругваєць є одним з перших гравців на вихід черед свій вік.

Нагадаємо, Луїс приєднався до каталонців у 2014, перейшовши з Ліверпуля. У минулому сезоні Ла Ліги Суарес провів 28 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 8-ма асистами.

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Головне Трансфери Барселони Барселона Барселона Іспанія Луїс Луїс Суарес Барселона - Баварія
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