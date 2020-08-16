Барселона має намір попрощатись із Суаресом

Ветеран Барси Луїс Суарес може змінити клуб під час трансферного вікна.

Барселона може припинити співпрацю з Луїсом Суаресом, щоб розвантажити зарплатні витрати, повідомляє Mundo Deportivo.

Суарес може продовжити кар'єру у Катарі

Після ганьби у чвертьфінальному матчі ЛЧ проти Баварії (2:8) керівництво "блаугранас" готове до перебудови команди, і 33-річний уругваєць є одним з перших гравців на вихід черед свій вік.

Нагадаємо, Луїс приєднався до каталонців у 2014, перейшовши з Ліверпуля. У минулому сезоні Ла Ліги Суарес провів 28 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 8-ма асистами.

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