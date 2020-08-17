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Суарес может вернуться в свой бывший клуб

17:49 - Читати українською
Суарес может вернуться в свой бывший клуб
Луис Суарес / Фото The Mirror

Форвард Барсы Луис Суарес не останется без работы в случае отъезда из Каталонии.

Аякс намерен усилить атакующую линию нападающим Барсы Луисом Суаресом, сообщает журналист Энсо Оливейра в Twitter.

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Боссы амстердамского клуба готовят предложение для каталонцев. Действующий контракт 33-летнего уругвайца с "блаугранас" рассчитан до лета 2021-го. Стоит отметить, Луис ранее защищал цвета Аякса в 2007-2011 годах.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Суарес провел 28 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 8-ю ассистами.

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