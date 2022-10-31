Уругвайський форвард Луїс Суарес перед чемпіонатом світу-2022 нагадує, що він ще в порядку.

Насьйональ переграв Ліверпуль у вирішальному матчі чемпіонату Уругваю. Формально команди зустрілися у півфіналі як тріумфатори Апертури та Клаусури – переможець мав би зіграти у фіналі з найкращою командою загалом за підсумками сезону, однак цією командою також був Насьйональ, тому фінал не знадобився.

Суарес після ЧС-2022 переїде в МЛС

Основний час завершився з рахунком 1:1. На початку другого тайму Суарес відкрив рахунок – підхопив м'яч перед штрафним, проскочив суперника та пробив під дальню стійку. Гра перейшла в овертайми, а Луїс знову вивів Насьйональ вперед, замкнувши простріл з правого флангу.

У ворота Ліверпуля з Монтевідео влетіло ще два голи. Насьйональ розгромно переміг (4:1) і став абсолютним чемпіоном Уругваю-2022.

Це другий чемпіонський титул Суареса з Насьйоналем. Після першого у 2006-му форвард поїхав у Європу, підписавши контракт із Гронінгеном. Далі були Аякс, Ліверпуль, Барселона і Атлетіко.

Цей матч стане останнім для Луїса за рідну команду. Після ЧС-2022 Суарес продовжить кар'єру в іншому клубі. Форвард забив 8 голів у 14 матчах за Насьйональ.

Luis Suarez only knows two ways in his life:



1- Way to the home

2- Way to the goalpic.twitter.com/rY6U2TWuGr — A5medv São | (@a5medv) October 30, 2022

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